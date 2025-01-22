― ダウは537ドル高と続伸、即時一律の関税引き上げ見送りで買い安心感 ― ＮＹダウ 44025.81 ( +537.98 ) Ｓ＆Ｐ500 6049.24 ( +52.58 ) ＮＡＳＤＡＱ 19756.78 ( +126.58 ) 米10年債利回り4.583 ( -0.043 ) ＮＹ(WTI)原油 75.83 ( -1.56 ) ＮＹ金 2759.2 ( +10.5 ) ＶＩＸ指数15.06 ( -0.75 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39275 ( +315 ) シカゴ日経225先