’24年１月１日――能登半島（石川）を襲った最大震度７の大地震から、１年が過ぎた。昨年末の時点で少なくとも500人以上が死亡、石川県では数百人が今も避難所に身を寄せている。被災地の人々は無事に正月を迎えられたのか。復興は進んでいるのか。 ’25年１月上旬、気温が氷点下に届きそうな寒さのなか、凍てつく雨が降りしきる真冬の輪島市をFRIDAY記者は再訪した。まず向かったのは、街の中心部である輪島朝市通り。平安時代初