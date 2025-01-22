Image: BLADE Urban Air Mobility, Inc. 東京でも、ぜひ。今年1月から渋滞緩和のために通行料が導入されたマンハッタンで、富裕層向けの通勤サービスの登場です。ニューヨークなどでヘリコプター便を運航するBlade Urban Air Mobility（ブレード・アーバン・エアモビリティ）社が、マンハッタンのオフィスで働く人向けに、ヘリ通勤のサービスを開始しました。通勤客は年間195ドル（約3万円）
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