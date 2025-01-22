東海や関東地方を中心に出店しているステーキレストラン「ブロンコビリー」（名古屋市）は、サラダバーが売りのひとつだ。昨今の野菜高騰に困っているかと思いきや、竹市克弘社長は「今はお客様に得をしてもらえるチャンスだ」と言う。決算を発表するブロンコビリーの竹市克弘社長=2025年1月21日午後、名古屋市の名古屋証券取引所同社は多くの野菜について毎年、種まきの段階から調達の時期や量を決めて、農家に発注している。