Nate Raymond[¥Ü¥¹¥È¥ó £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤ÇÌ±¼çÅÞ·Ï¤Î½£¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬£²£±Æü¡¢¡Ö½ÐÀ¸ÃÏ¼çµÁ¡×¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¿Îá¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÁê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤·¤¿¡£½ÐÀ¸ÃÏ¼çµÁ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÊÆ¹ñ»ÔÌ±¸¢¤Ê¤¤¤·¹çË¡Åª¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»ÔÌ±¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£Ì±¼çÅÞ·Ï¤Î£²£²¤Î½£¤È¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÑ»ß¤òÄê¤á¤¿ÂçÅýÎÎÌ¿Îá¤Ï¹ç½°¹ñ·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¼çÄ¥¤·