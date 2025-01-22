楽ちんなのに部屋着見えしない、おしゃれなスウェットパンツを探している人必見！【GU（ジーユー）】から登場した「新作パンツ」が、早くも注目を集めているみたい。トレンドライクなシルエットや、ウォッシュ加工された色味が絶妙でおしゃれ。GUマニアも2色買いしたというスウェットパンツを、ぜひチェックしてみて。 大人気シリーズから新たな注目アイテムが登場 【GU】「ウォッシュドスウェットバレ