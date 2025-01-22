[２１日 ロイター] - 米証券取引委員会（ＳＥＣ）の新執行部は２１日、暗号資産（仮想通貨）の規制体系を整備するための専門チームを立ち上げたと発表した。バイデン前政権下でＳＥＣは、暗号資産業界への締め付けを強化し、コインベースやクラーケンといった業者をルール違反で提訴。業界からは、証券法に基づいたＳＥＣの監督の仕組みが不透明で、暗号資産独自のルールを確立すべきだとの不満がくすぶっていた。こうした中で