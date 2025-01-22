【モデルプレス＝2025/01/22】女優の高畑充希と歌手の清水美依紗が、ミュージカル映画「ウィキッド ふたりの魔女」（3月7日公開）の日本語吹替版キャストを務めることが決定。併せて、2人が歌唱する本編映像が解禁された。【写真】高畑充希＆岡田将生、2ショットインタビューの様子 変化した結婚観語る◆高畑充希＆清水美依紗「ウィキッド」日本吹替版キャストに決定後の“悪い魔女”エルファバ役（シンシア・エリヴォ）の吹替は、