守備が上達する選手の特徴は「足運び」…基礎を見直す“3ステップドリル”とは内野守備において、送球に繋がるフットワークは重要な要素を占める。そこで大切になるのが捕球姿勢だ。オフシーズンも基礎を積み重ね、全国トップクラスの守備力を誇るのが高校野球の強豪、兵庫・報徳学園。伝統の“堅守”は、どのように生まれるのか。少年野球にも参考になる練習法に迫った。少年野球にせよ高校野球にせよ、実戦がなくなるオフシ