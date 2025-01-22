’24年に連ドラと映画で４作主演を務めた「最旬女優」が見つめる先「’24年を振り返ると――スタートから印象深いドラマに関わらせていただいたなと感じます。１月期の『春になったら』（関西テレビ制作）の現場は、演者もスタッフも全員が同じ方向を向いている、私が理想としていたものでした。その後の『あのクズを殴ってやりたいんだ』（TBS系）や『東京サラダボウル』（NHK）は、両方ともプロデューサーさんが『春になったら』