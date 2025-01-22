「え、いったい何これ！？」「どういうこと！？」日常生活のなかで思わず【ぞっとした】印象的な出来事はありますか？ 今回は、筆者の知人が『怖くて怖くて叫びそうになった』と話してくれた、雪の降る寒い日の朝に出くわした怪事件エピソードをご紹介します。 大雪 1月のとある日、私が住む地域ではめったにない大雪が降りました。 夜通し降った雪は30cm以上も積もり、ここ数年のなかではじめて見るような白一色の雪景