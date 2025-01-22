フィギュアスケート全国高校選手権フィギュアスケートの全国高校選手権（インターハイ）は21日まで2日間にわたり、神奈川・KOSE新横浜スケートセンターで女子ショートプログラム（SP）が行われた。20日に演技した高木謠（東京女子学院2年）は56.20点で3位発進。「自分が思っていたよりまとめられた。ホッとした感じです」と語った。冒頭の3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプに回転不足が付くなど細かいミスはあったも