社会福祉法人の理事などの選任について便宜を図ってもらう見返りに、3500万円の賄賂を渡した罪に問われている男の裁判で、検察は懲役10カ月を求刑しました。金田充史被告(53)は3年前、三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の法人の理事などを自分が指定した人物に交代させるため、当時の理事長らに賄賂として現金3500万円を渡した罪などに問われています。1月21日の初公判で金田被告は、起訴内容を認めたうえで「法