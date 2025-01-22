お笑いコンビ・かもめんたるの槙尾ユウスケとウーマンラッシュアワーの中川パラダイスがきょう22日、ABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：10※関西ローカル）に登場する。近況を明かしつつ、『キングオブコント2024』優勝者のラブレターズ（塚本直毅、溜口佑太朗）に芸能界で生き残るためにやるべきことを語る。【番組カット】芸能界で生き残るコツを語り合うラブレターズラブレターズは鬼越トマホーク（良ちゃん、