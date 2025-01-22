「事故物件」とは、殺人・自殺・火災による死亡事故等があった、いわくつきの物件のこと。2020年、事故物件をモチーフに、亀梨和也主演の映画『事故物件恐い間取り』が公開され、21世紀（2001年以降）に公開された邦画ホラー作品として最大の大ヒットとなる興行収入23.4億円を記録し、社会現象に。邦画ホラー作品としては、いまだにその記録は破られていない。その大ヒットホラーシリーズの最新作『事故物件ゾク恐い間取り』