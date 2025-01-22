Netflixは、リアリティシリーズ「オフライン ラブ」を2月18日より全10話一挙独占配信する。フランス・ニースを舞台に、顔も名前も知らない男女10人がデジタルデバイスを手放し、ガイドブック片手に10日間の旅をする姿を描く。出会えるかどうかもわからない中で、偶然と必然が絡み合い、恋が徐々に「運命」を帯びていく様子が見どころだ。【動画】Netflixから新たな恋リアが誕生！フランスを舞台に運命の恋を探すスタジオMCを務め