俳優・草刈民代と野呂佳代が、きょう22日放送の日本テレビ系『世界頂グルメ』（後10：00）に“海外ロケリポーター”として出演。アメリカでの2人旅を満喫する。【番組カット】アメリカでグルメを堪能する草刈民代＆野呂佳代世界的スターの痕跡がある「チャイニーズシアター」で、スターの手形探しを楽しんだ2人は、セレブたちも愛するアメリカ発祥の料理が楽しめる「スティービーズ」へ。ルイジアナ州の郷土料理の中でも人気の