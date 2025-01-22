高畑充希（33）と清水美依紗（24）が、ブロードウェーミュージカルを映画化した「ウィキッドふたりの魔女」（3月7日公開）で日本語吹き替えを務めることが21日、分かった。同作は20年以上愛されている不朽のミュージカル「ウィキッド」の映画化。小説「オズの魔法使い」に登場する“悪い魔女”と“善い魔女”の過去を描き、対照的な2人が友情を育んでいく感動ファンタジー。アリアナ・グランデとシンシア・エリヴォがダブル主演