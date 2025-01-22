1月21日発売の『週刊SPA! 1月28日号』の「推し撮」に、元AKB48・佐々木優佳里が登場している。【写真】キュートなハンバーガーショップの店員風SHOTにも挑戦佐々木優佳里は1995年、埼玉県生まれ。2011年にAKB48の第12期研究生オーディションを経て研究生としてアイドルデビューし、2024年にAKB48を卒業した。今回は、そんな佐々木のグラビアを、配信番組『グラビア生会議』で決定。アイドル時代の清楚なイメージから一転し、人生初