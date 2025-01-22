試乗したエルフミオと筆者（筆者撮影）2024年4月1日から法で定められた「自動車運転の業務」に制限が加わった。時間外労働の上限規制が2019年からの猶予期間を経て施行され、年間の上限が960時間に制限された。これが労働時間の短縮によって輸送能力が低下し、荷物が運べなくなる可能性を懸念した「物流業2024年問題」の発端となる。物流業界では、現職ドライバーの高齢化も進行する。肉体的にきつく、運転業務などの精神的な疲労