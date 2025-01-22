日米の紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比79銭円高ドル安の1ドル＝155円46〜56銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0423〜33ドル、162円05〜15銭。米長期金利の低下に伴い日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りが優勢となった。日銀が今週開く金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの観測も円買いを後押しした。