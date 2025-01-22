ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーはいつでもカリスマオーラが止まらない。【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”ジェニーは1月21日、自身のインスタグラムを更新。米音楽専門メディア誌『Billboard』とともにした最新カットと、撮影中の風景を公開した。カリスマ性溢れる表情やポーズでベテランアイドルとしての一面を見せつけた。メイクを施される姿も色気が醸し出されており、見惚れてしまう。また、