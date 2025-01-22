旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「木場茶屋」はなんて読む？「木場茶屋」という漢字を見たことはありますか？鹿児島県にある駅名で、「こ」から始まってひらがな6文字で読みます。いったい、「木場茶屋」はなんと読むのでしょうか