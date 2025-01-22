外遊から帰国した直後、記者の電話取材に応じた石破総理。その声色には総理就任前にはない切迫感があった。今、日本の宰相が考えていることとは―。「バカなことを……」「はい、なんでしょう？」1月12日未明にマレーシアとインドネシアへの外遊から帰国した石破茂総理大臣。その日の夜に本誌記者が電話を入れると取材に応じた。―外遊お疲れ様でした。「本当に疲れるね」―そろそろ政権運営も落ち着いてきたのでは？「バカなこと