閉業したラブホテルに空き缶やペットボトルが大量に捨てられて、”ゴミ屋敷”になっているーー。これは新宿・歌舞伎町のホテル街で、もはや日常となりつつある光景だ。記者が現地取材したところ、70代の高齢男性がホテルを不法占拠していることが明らかになった。そこでホテルに寝泊まりを続ける本人を直撃した。前編『新宿区が絶句した歌舞伎町「ヤバすぎるゴミ屋敷」問題…廃墟ラブホを不法占拠するのは「70歳の迷惑老人」だった