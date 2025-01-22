【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、ホワイトハウスで記者団に、ソフトバンクグループ、米オープンAI、米オラクルの3社が共同で人工知能（AI）分野に今後4年間で5千億ドル（約78兆円）を投資する計画を明らかにした。