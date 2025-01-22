リール戦で攻め込むリバプールの遠藤（右）＝リバプール（共同）【リバプール（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は21日、英国のリバプールなどで1次リーグ第7戦の9試合が行われ、リバプールの遠藤航はホームのリール（フランス）戦で1―1の後半18分から出場した。チームは2―1で競り勝って7戦全勝の勝ち点21とし、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。モナコ（フランス）の南野拓実はホームのア