エリア対抗の形式で行われる将棋の団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」に出場する関西A（兵庫・京都・滋賀）がチーム動画収録に参加した。監督を務める谷川浩司十七世名人（62）らがイベント会場でファンに応援を募る中、メンバーの佐藤康光九段（55）は子どもたちが指す将棋に注視。参加せずにはいられない！といった様子で、突如として“指導会”を開始していた。【映像】超豪華！8地域監督棋士の連名揮毫色紙