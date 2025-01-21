佐藤勝利と〓石あかりがW主演で挑む、手塚治虫の名作『アポロの歌』を原作とした実写ドラマに実力派女優・森田想（もりた・こころ）が重要な役柄として出演する。 2月18日よりMBS/TBSのドラマイズム枠で放送される『アポロの歌』は、1970年に『週刊少年キング』で連載された手塚治虫の壮大なSF青春ストーリーを現代解釈で蘇らせた作品。手塚プロダクション監修のもと、人間のダークな側面に焦点を当てた“黒手塚ログインして続きを