22日（水）はおだやかに晴れるところが多く、全国的に3月並みの暖かさになるでしょう。＜22日（水）の天気＞日本付近は高気圧に覆われています。太平洋側を中心に青空が広がり、山陰でも日差しが届くでしょう。ここ数日不安定な天気だった関東も、にわか雨の心配はなさそうですので洗濯物を干しっぱなしにしても大丈夫です。北陸から北の日本海側では雲が多く、ところどころで雨や雪が降る見込みです。広い範囲で強く降ることはな