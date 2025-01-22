シンガポール華字メディアの聯合早報は19日、「中国は東南アジアにおける越境詐欺のパズルを容易に解けない」とする記事を掲載した。中国人がミャンマー東部のタイとの国境地帯にある「詐欺団地」に拉致・監禁され、インターネットや電話などを使って中国人を標的にする犯罪に加担させられる事件が注目されている。記事によると、中国は近年、取り締まりを強化してきたが、いまだに詐欺グループを根絶できない背景には、東南アジア