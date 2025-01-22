ニュース番組やバラエティー番組、スポーツ番組など、幅広い番組に出演しているテレビ局のアナウンサー。さまざまな分野の知識はもちろんのこと、人柄などが注目される事も多いですよね。そこで今回は、一番好きな女性アナウンサーは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位井上清華2位田村真子1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「井上清華」！フジテレビアナウンサーの井