ホーム用は2023年以来のデザイン変更にDeNAの今季の新ユニホームが、27日に発表される。変更されるのはホーム用のみで、ファンからは「発表が楽しみだー」「めちゃくちゃ気になる！」などと待ちわびる声が上がっている。横浜市内で開かれる「横浜DeNAベイスターズ 2025初春の集い」で、村田修一野手コーチと筒香嘉智外野手の2人が、新ユニホームに身を包んで登場する。昨年11月に三浦大輔監督がファンフェスティバルで、デザイ