「不二家」は、2月28日（金）の「不二家の日」から、2280円以上購入した利用者に先着で「ペコちゃんエコバッグ（ペコ75thデザイン）」をプレゼントするキャンペーンを開催する（価格は税込み）。【写真】赤色のエコバッグもかわいい！記念商品一覧■限定ケーキも登場今回数量限定で提供されるのは、今年で75周年を迎えたペコちゃんの記念ロゴが入った限定デザインのエコバッグ。レッドとホワイトの2色展開で、サイズは約高