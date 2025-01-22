「わたしの防災」です。30年以内の発生確率が「80%程度」に引き上げられた南海トラフ地震。地震の発生をいち早く捉えるとともに、地殻変動の観測から巨大地震の姿を明らかにしようとする研究が進められています。 【写真を見る】「自分の命を守るのは自分自身...新たな情報で安心度が増せば」海底地震観測網の最前線 地殻変動の観測から探る巨大地震の姿【わたしの防災】 茨城県つくば市にある防災科学技術研究所です。 ＜防災