2分間の天気予報です。東京・六本木は久しぶりに、雲のほとんどない朝焼けが広がっています。けさ（22日朝）の最低気温は4.6℃。きのう（21日）の朝より放射冷却が強まって冷え込んでいます。布団から出るのがつらい朝でした。ただ、この後も青空が続きそうです。東京の1時間ごとの天気です。きょうは晴れのマークが並びます。4日ぶりに、夜にかけても雨の心配はありません。最高気温は12℃と、きのうよりも少し低いのですが