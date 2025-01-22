アメリカのトランプ大統領は、日本のソフトバンクグループなど民間企業3社が共同事業を立ち上げ、アメリカでの人工知能開発に日本円で78兆円あまりを投資する「スターゲート」計画を発表しました。トランプ大統領は21日、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長らと並んでホワイトハウスで記者会見し、アメリカでAI開発を進める民間企業の共同事業「スターゲート」が設立されると発表しました。トランプ氏は、「スターゲート」が