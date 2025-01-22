［ワシントン２１日ロイター］ - トランプ米政権は２１日、学校や病院、教会など、特に配慮が必要とされる地域付近での不法移民拘束を制限したバイデン政権時代の指針を撤回した。バイデン前政権は２０２１年、いわゆる「保護地域」付近での移民取り締まりを制限する指針を発表していた。全国の学校や病院、教会はトランプ大統領の移民政策に懸念を示しており、中には独自の対応策を立案しているところもある。 トラン