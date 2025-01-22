ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、タレントの中居正広の女性トラブルにフジテレビの社員が関与していたと一部週刊誌が報じたことを巡りテレビ朝日を除く民放テレビキー局の対応を伝えた。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーが「先週金曜日のフジテレビの会見を受けまして放送局各局にも動きが出ています」と伝え、日本テレビは「制作現場で不適切な性的接触がなかったかヒアリ