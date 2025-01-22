世界的に脱炭素化へ向けた 動きがスローダウンする中… 「洋上風力発電事業を取り巻く環境は難しくなってきている。両社でどのように脱炭素の世界にコミットしていけるのか、洋上風力事業を発展させていけるのか協議した結果、スケールメリットにより競争力をつけていくことが大事だと判断した」 こう語るのは、JERA常務執行役員の矢島聡氏。 JERAがオイルメジャーの英BPと洋上風力発電事業の共