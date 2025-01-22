トランプ米大統領は21日、民間企業による米国の人工知能（AI）開発で、ソフトバンクグループ（SBG）などが今後4年間で最大5千億ドル（約77.8兆円）を投資すると発表した。SBGの孫正義会長兼社長らAI関連企業のトップらが同日、ホワイトハウスでトランプ氏と面会し、共同出資会社をつくることを表明した。2024年12月16日、米フロリダ州の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で会見するトランプ次期米大統領（右）とソフトバンクグループの