ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、スイス・ダボスで開かれている世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）で演説し、米トランプ新政権の発足を受けて欧州の結束を訴えた。ゼレンスキー氏は、米国にとって欧州が、アジア太平洋地域などより優先順位が低かったことを指摘した上で、「欧州は強力で不可欠なグローバルなプレーヤーとして地位を確立しなければいけない」と述べ、米国の関心を呼び戻す必要性を強調した。