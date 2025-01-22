テレビ朝日アナウンサーの鈴木新彩（すずき・さらさ）がパーソナリティをつとめるポッドキャスト番組『さらさラジオ』（週1〜2配信・不定期）。現在入社3年目、『ミュージックステーション』のサブMCを担当している鈴木アナは、1月20日（月）の配信で、「社会人になってから、ずっと自分の人生が自分の人生じゃない感じがしてるんですよね」と本音を吐露した。鈴木アナは番組の中で、「それまでの人生と“アナウンサー”や“Mステ