＜01月21日のストップ安銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3350) メタプラ 東証スタンダード [ 4,235.0 | -14.18% ] 解説：「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。 出所：MINKABU PRESS