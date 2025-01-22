■ 昨年来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ] (205A) ロゴスＨＤ 東証グロース [ 1,161.0 | -30.0 | 1,146.0 ] (206A) ＰＲＩＳＭバ 東証グロース [ 261.0 | -9.0 | 257.0 ] (245A) ＩＮＧＳ 東証グロース [ 1,919.0 | -71.0 | 1,787.0 ] (2764) ひらまつ