＜01月21日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3802) エコミック 東証スタンダード [ 498.0 | +0.40% ] (6506) 安川電 東証プライム [ 4,500.0 | +1.14% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現