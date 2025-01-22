＜01月21日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1672) ＷＴ金 東証ETF [ 39,480.0 | +0.10% ] (1677) 日興外債毎月 東証ETF [ 56,010.0 | +0.10% ] (1689) ＷＴ天然ガス 東証ETF [ 1,352.0 | +0.29% ] (183A) Ｍ米債長ヘ有 東証ETF [ 485.6 | +1.46% ] (2033) コ