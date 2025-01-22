＜01月21日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,027.98（+125.48） 高値：39,238.21 安値：38,643.84 ■東証プライム 値上がり銘柄数：939 値下がり銘柄数：614 横ばい銘柄数：87 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,713.50（+2.23） 出所：MINKABU PRESS