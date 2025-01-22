＜01月21日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1418) インタライフ 東証スタンダード [ 311.0 | 0.00% ] (1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム [ 1,911.0 | -2.27% ] (1622) 野村自動車 東証ETF [ 30,800.0 | +0.32% ] (190A) コーディア 東証グロース [ 272.0 &#