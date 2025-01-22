＜01月21日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1585) ｉＦＥＸ－Ｆ 東証ETF [ 1,829.0 | +2.17% ] (1966) 高田工 東証スタンダード [ 1,530.0 | -1.22% ] (3083) スターシーズ 東証スタンダード [ 719.0 | -0.96% ] (3204) トーア紡 東証スタンダ